РФ собирается увеличить экспорт сырой нефти в случае снижения переработки из-за эмбарго ЕС

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Россия в 2023 году планирует компенсировать экспортом сырой нефти снижение переработки из-за эмбарго ЕС на нефтепродукты, которое вступает в силу 5 февраля следующего года.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

"В случае, если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти", - добавил он.

Нефтяное эмбарго против российской нефти вступило в силу 5 декабря, однако они пока не распространяется на топливо, которое поставляется по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. Однако Запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу с 5 февраля 2023 года и дополняет ограничения на импорт сырой нефти.

Напомним:

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готова поддержал эмбарго на российскую нефть с 1 января, перестав поставлять ее по трубопроводу "Дружба".