Новая волна Covid-19 в Китае ставит под угрозу бизнес Apple - FT

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Бизнес компании Apple находится под угрозой из-за массовой вспышки коронавируса в Китае, которая может вызвать перебои в производстве iPhone.

Об этом сообщает Financial Times.

Американскому техническому гиганту пришлось более месяца бороться с хаосом на мегафабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, известном как "iPhone City", после очередной вспышки Covid-19, которая началась в октябре.

Отмечается, что из-за массового заболевания работников время ожидания покупателем в США своего нового iPhone составляет почти месяц. Поскольку правительство Китая отменяет свою политику нулевой борьбы с COVID-19, теперь назревает долговременный риск - потенциальная нехватка работников на заводах по комплектующим или сборочных фабриках по всей стране.

Сейчас Apple испытывает дефицит от 5 до 15 миллионов iPhone.

Ситуация осложняется и тем, что пятая часть дохода Apple приходится именно на продажи в Китае, а более 90 процентов iPhone собираются там.

Добавляется, что чистая прибыль в этом квартале упадет более чем на 8 процентов, согласно оценкам банков, объединенными Visible Alpha.

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Напомним:

Компания Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad и загрузки сторонних программ - это является частью масштабной модернизации, направленной на соблюдение строгих требований ЕС, которые вступают в силу в 2024 году.