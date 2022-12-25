Центробанк Израиля предоставил лицензию на создание нового цифрового банка

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Банковский регулятор Израиля в воскресенье, 25 декабря, одобрил условную лицензию группе предпринимателей для создания второго в стране онлайн-банка.

Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время Центральный банк Израиля предоставил начальное регуляторное одобрение Esh Bank Israel, которое позволяет ему начать работу в течение следующих полутора лет.

Соответствующее решение позволит учредителям двигаться вперед и завершить механическую, операционную и регуляторную подготовку, необходимую для начала деятельности банка.

Согласно бизнес-предложению, предоставленному израильскому регулятору, банк будет полностью цифровым, не будет иметь физических отделений и будет работать с помощью внутренней финансовой технологии.

В январе прошлого года One Zero Digital Bank получил окончательное одобрение регуляторных органов для полной банковской лицензии, став первым новым израильским банком за 43 года.

Напомним:

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Добыча природного газа в Израиле выросла на 22% в первой половине года, поскольку правительство планирует увеличить экспорт в Европу, где продолжается худший энергетический кризис за десятилетие.