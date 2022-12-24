Нацбанк за последнюю неделю на межбанке продал более 449 миллионов долларов

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За неделю с 19 по 23 декабря Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 449,12 млн долларов и купил 8 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 449,12 млн долларов. При этом регулятор купил только 8 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 841,42 млн долларов, а неделей ранее только 583,44 млн долларов.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,25 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 25,278 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

В Нацбанке предупредили, что 21 декабря 2022 года - последний день, когда украинцы в Италии могут обменять наличные гривны на евро.