В центробанке Китая призвали ужесточить политику в секторе недвижимости из-за падения спроса

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Ван Имин, член Комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая призвал к ужесточению политики в сфере недвижимости в свете медленного экономического роста в течение последних нескольких лет.

Об этом сообщает Reuters.

"Главный советник заявил участникам форума China Wealth Management 50 в Пекине, что снижение продаж недвижимости в ноябре показало, что действующая политика должна быть ужесточена и что необходимы новые меры для поддержки сектора", - говорится в сообщении.

Однако в своей речи Ван Имин не детализировал необходимые изменения в политике.

Сейчас Китай уже увеличил поддержку отрасли, в частности снял запрет на привлечение средств через размещение акций для зарегистрированных на бирже компаний, занимающихся недвижимостью, чтобы уменьшить давление на ликвидность.

Сектор недвижимости также получил небольшой толчок от отказа Китая от политики нулевого уровня заболеваемости COVID-19. Но вялый спрос все еще остается основным сдерживающим фактором для полного восстановления.

Напомним:

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