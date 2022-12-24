Как Россия атакует нашу банковскую систему и чем отвечает Украина

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что следующей целью для террористических атак после ударов по энергетике могут стать украинские банки.

РФ пытается парализовать нашу банковскую систему, чтобы посеять панику среди мирного населения и нанести значительные проблемы экономике. Украинская власть серьезно относится к таким угрозам, обсуждая вопрос защиты банковской системы на Ставке верховного главнокомандующего.

Россиянам не смогли сделать это с помощью хакерских атак, поэтому решили действовать через удары по энергетической инфраструктуре. Однако смогут ли они положить банковскую систему Украины - объяснение в видео ЭП.