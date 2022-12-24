Из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций - Укрэнерго

На утро субботы, 24 декабря, из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на востоке и юге.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками", - говорится в сообщении.

Поэтому во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Добавляется, что из-за последствий атаки дронов 19 декабря и новых артиллерийских ударов по прифронтовым районам наиболее сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на востоке и юге Украины.

Напомним:

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращает движение электротранспорт - на всех маршрутах вместо трамваев и троллейбусов будут курсировать автобусы.