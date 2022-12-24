Владелец Bloomberg заинтересован в приобретении Wall Street Journal или Washington Post - Reuters

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Владелец Bloomberg Майкл Блумберг уже длительное время выражал желание владеть крупной газетой, однако пока не связывался с Рупертом Мердоком для обсуждения возможной покупки Dow Jones и его флагманской газеты Wall Street Journal

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в пятницу новостной сайт Axios сообщил о заинтересованности владельца Bloomberg L.P., в приобретении или материнской компании WSJ Dow Jones у News Corp Мердока, или Washington Post у Amazon.com.

В агентстве добавляют, что со стороны Bloomberg не было сделано никакого подхода к Мердоку, а представитель Washington Post, которую Безос купил в 2013 году за 250 миллионов долларов, заявил, что она не продается.

Приобретение крупной газеты привлекало интерес Bloomberg и раньше, включая New York Times и Financial Times.

Слияние с Journal или Dow Jones создало бы гиганта финансовых данных и новостей, что усилило бы контроль Bloomberg над отраслью, одновременно привлекая внимание антимонопольных регуляторов. По подсчетам Forbes, Блумберг является 12-м самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в 76,8 миллиарда долларов.

Блумберг - бывший трехкратный мэр Нью-Йорка, который также неудачно баллотировался в президенты в 2020 году, стремясь стать номинантом от Демократической партии.

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Любое из этих приобретений даст 80-летнему миллиардеру трофейную медиасобственность для рекламы его политической повестки дня, такой как борьба с изменением климата или продвижение более жестких законов об оружии, сообщили источники Reuters.

По данным Axios, Bloomberg рассматривает Dow Jones, который также является издателем Barron's и MarketWatch, как идеального покупателя, но купил бы Post, если бы Безос был заинтересован в продаже.

Напомним:

Galaxy Digital Capital Management LP, компания по управлению криптовалютными активами, основанная бывшим менеджером по управлению хедж-фондами Майком Новограцем, запустили совместно с Bloomberg индекс криптовалют.