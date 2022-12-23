Зимнюю помощь от ООН получили более миллиона украинцев

Более миллиона украинцев получили зимнюю помощь от Агентства ООН по делам беженцев, из них почти 300 тысяч – денежные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В ведомстве отметили, что в первую очередь помощь направлена на ВПЛ и другие уязвимые категории населения, пострадавшие от войны.

По информации на сайте гуманитарной организации, программа зимней помощи охватила более миллиона человек в Украине:

предметы первой необходимости (пледы, термосы, обогреватели, одежда) получили более 800 тысяч человек;

денежные выплаты – почти 300 тысяч человек;

материалы для ремонтов и утепления домов – более 12 тысяч человек.

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Кроме того, 55 генераторов были доставлены на критические объекты в 12 областей.

Напоминаем:

13,5 миллионов украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций с начала большой войны.