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ВВП Украины в 2023 году может вырасти на 1%, инфляция снизится до 22% – Меморандум о сотрудничестве с МВФ

Пятница, 23 декабря 2022, 14:46 - Анастасия Жарикова

В 2023 году экономика Украины может вырасти примерно на 1%, инфляция и дефицит госбюджета снизятся.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованной на сайте Минфина.

Ожидания по ВВП

"Мы ожидаем стабилизацию экономической деятельности в 2023 году, хотя для такого прогноза критически важными факторами являются продолжительность и интенсивность войны", – говорится в документе.

Отмечается, что после падения почти на треть в 2022 году реальный ВВП может незначительно вырасти примерно на 1% в 2023 году при:

  • постепенного оживления деятельности в районах, не находящихся в зоне активных боевых действий;
  • сохранение доступа к зерновому коридору;
  • отсутствие дальнейшей эскалации войны.

Такое медленное восстановление будет объясняться длительным влиянием в I квартале следующего года повреждений энергетической инфраструктуры.

Также ожидается, что экономическая деятельность активизируется в следующих кварталах преимущественно за счет государственных расходов, тогда как возобновление экспорта будет только постепенным, а рост потребления останется слабым.

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Прогноз по инфляции

В МВФ ожидают, что уровень инфляции в годовом исчислении постепенно уменьшится с 30% в конце 2022 года до около 22,5% в конце 2023 года, что "отражает остаточные последствия перебоев в поставках и разрушении производственных мощностей на фоне более низких мировых цен на энерго."

Дефицит бюджета

Согласно Меморандуму, ожидается, что в 2023 году образуется дефицит текущего счета в объеме около 5,7 млрд долл после прогнозируемого профицита в размере 6,4 млрд долл в 2022 году.

"Этот прогноз отражает рост торгового баланса, поскольку ожидается, что возобновление поступлений от экспорта будет медленным, тогда как спрос на импорт, как ожидается, ускорится из-за сохранения спроса на топливо, оборудование и материалы для ремонта и восстановления", - говорится в документе.

Валютные резервы должны остаться на уровне около 21 млрд долл до конца 2023 года, что эквивалентно чуть более 2,5 месяца импорта, благодаря внешнему финансированию.

Экономическая правда

ВВП инфляция бюджет МВФ
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