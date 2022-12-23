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Сеть АЗС Ukrnafta перестала принимать топливные талоны "Авиас"

Пятница, 23 декабря 2022, 13:49 - Анастасия Жарикова
 
Укрнафта

Сеть автозаправочных станций Ukrnafta с пятницы, 23 декабря, временно приостановила прием топливных карт "Авиас".

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрнафта" в Facebook.

"В связи с невыполнением компаниями-эмитентами (карточными операторами талонов ТМ "Авиас") обязательств по поставке топлива и оплаты предоставленных услуг по обслуживанию топливных карт, ПАО "Укрнафта" 23 декабря с 00.00 на всех АЗК сети UKRNAFTA прекращает реализацию топлива по скретч-картам (талонам), топливным картам "Авиас" и мобильному приложению Energy", – говорится в сообщении.

В Укрнафте добавили, что о возобновлении программы будет объявлено дополнительно.

Кроме этого, компания сообщила о планах внедрения собственной топливной карты UKRNAFTA в ближайшее время.

Экономическая правда

Укрнафта АЗС топливо
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