Курс валют на 23 декабря: гривня почти неизменна в кассах банков
Пятница, 23 декабря 2022, 12:58 -
В пятницу, 23 декабря, гривня почти не изменилась в кассах банков, однако на "черном рынке" несколько укрепилась против доллара.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,09 - 40,31 грн, а в четверг, 22 декабря, колебался на уровне 40,19 - 40,35 грн.
Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 42,08 - 42,36 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,04 - 42,43 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 39,9 - 40,35 грн (курс на 22 декабря - 39,9 - 40,35 грн);
- Евро - 41,8 - 42,4 грн (курс на 22 декабря - 41,7 - 42,4 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 39,55 - 40,05 грн;
- Ощадбанк - 40,0 - 40,55 грн;
- Укрэксимбанк - 40,1 - 40,5 грн;
- Райффайзен - 40,0 - 40,4 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.
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