Курс валют на 23 декабря: гривня почти неизменна в кассах банков

В пятницу, 23 декабря, гривня почти не изменилась в кассах банков, однако на "черном рынке" несколько укрепилась против доллара.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,09 - 40,31 грн, а в четверг, 22 декабря, колебался на уровне 40,19 - 40,35 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 42,08 - 42,36 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,04 - 42,43 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,9 - 40,35 грн (курс на 22 декабря - 39,9 - 40,35 грн);

Евро - 41,8 - 42,4 грн (курс на 22 декабря - 41,7 - 42,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,55 - 40,05 грн;

Ощадбанк - 40,0 - 40,55 грн;

Укрэксимбанк - 40,1 - 40,5 грн;

Райффайзен - 40,0 - 40,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.