Российские авиаперевозчики хотят выкупить у лизингодателей застрявшие в РФ из-за санкций самолеты – СМИ

Российские авиакомпании провели переговоры по крайней мере с одной крупной западной лизинговой компанией по покупке за государственные средства некоторых из более чем 400 самолетов, застрявших в России после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и источники.

Это предложение, требующее одобрения ЕС, может снизить многомиллиардные счета, стоящие перед арендодателями и страховщиками, и позволит российским авиакомпаниям получить официальное право собственности на самолеты с потенциально большой скидкой.

Источник агентства в российской авиации сообщил, что это предложение все еще обсуждается, но некоторые российские чиновники пессимистично смотрят на одобрение ЕС.

Представитель ЕС, знакомый с обсуждением этого вопроса, отказался от комментариев.

До того, как российская армия вторглась на территорию Украины, Россия была основным рынком для арендодателей самолетов, покупавших самолеты в Boeing и Airbus сдавали их в аренду российским авиакомпаниям.

Но после того, как западные санкции заставили лизингодателей отменить эти контракты, Москва отказалась разрешить самолетам вылететь, в результате чего самолеты на сумму почти 10 млрд долл. остались в России и вызвали претензии лизингодателей к собственным страховщикам.

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Отмечается, что российские авиакомпании продолжают эксплуатировать многие самолеты, но некоторые не могут получить запасные части.

Подробности переговоров между российскими авиакомпаниями и одним лизингодателем появились в судебном деле в Ирландии, где крупные лизингодатели подают в суд страховщиков, включая Lloyd's of London, чтобы обеспечить выплату своих требований.

Крупнейшие лизингодатели в мире, компании AerCap, SMBC Aviation Capital и Avolon, отказались комментировать, участвовали ли они в переговорах об оплате самолетов российских авиакомпаний или их страховщиков.

Санкции ЕС, распространяющиеся на Ирландию, где зарегистрировано большинство арендованных самолетов, запрещают поставку авиационной техники российским компаниям и устанавливают срок расторжения контрактов до 28 марта.

Государственная поддержка переговоров Россией была продемонстрирована в письме от 30 августа Министерства транспорта к 23 авиакомпаниям.

"О закупке воздушных судов иностранных лизингодателей просим предоставить информацию... о каждом воздушном судне, которое предлагается выкупить за счет средств Фонда национального богатства", – говорится в письме.

Также министерство попросило предоставить "информацию о наличии соглашения с арендодателями и страховыми компаниями о плане выкупа самолета".

Второй в мире лизингодатель SMBC сообщил в письме от 15 сентября, обнародованном в Высокий суд Ирландии, который общался с "Аэрофлотом" и страховщиком "Аэрофлота" "АльфаСтрахование" для урегулирования страховых претензий.