Усть-Дунайский порт выставляют на приватизацию: аукцион пройдет в январе

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Усть-Дунайский порт со стартовой ценой в 60 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Приватизационный аукцион состоится 17 января на Prozorro.Продажи.

Порт состоит из трех активов: самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.

Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проводятся в портопункте Килия, который расположен на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала - 3 м, фактические - 1,5 м.

После начала большой войны порт был заблокирован и возобновил работу 1 апреля. С тех пор порт перевалил на экспорт 153 тысяч тонн зерна. Кроме того, он обрабатывает импортные грузы, например, соль и рис. С 1 апреля порт перевалил 58 тысяч тонн импортных потребительских товаров.

За январь-сентябрь этого года "Усть-Дунайск" получил 848 тыс грн чистой прибыли.

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"У него (порта - ЭП) большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", - прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров.

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