Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился - Укрэнерго

На утро пятницы, 23 декабря, дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что работают все виды генерации. В частности, вышел на номинальную мощность энергоблок, который днем ранее был подключен к энергосистеме.

Сохраняются также ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. Поэтому во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

На востоке страны в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях, и восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.

"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложные и масштабные, поэтому их восстановление требует значительного времени", - подчеркивает оператор.