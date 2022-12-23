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УЗ предупредила о задержке нескольких рейсов из-за скопления поездов на польской границе

Пятница, 23 декабря 2022, 11:22 - Алексей Павлыш

В Укрзализныце заявили о нескольких утренних задержках рейсов из-за скопления поездов на польской границе - речь идет о 4 междугородних рейсах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в 9:59 в пятницу.

Так, задерживаются следующие рейсы:

  • №715/716 Перемышль - Киев +7:13
  • №31/32 Перемышль - Запорожье +3:58
  • №705/706 Киев - Перемышль +2:37
  • №89/90 Перемышль - Киев +2:30

В компании также добавили, что в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменили маршрут следования следующим поездам:

  • №62 Одесса - Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2, Новомосковск Днепровский.
  • №120 Львов - Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2.
  • №276 Киев - Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2.

Экономическая правда

Укрзализныця железная дорога Польша
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