УЗ предупредила о задержке нескольких рейсов из-за скопления поездов на польской границе

В Укрзализныце заявили о нескольких утренних задержках рейсов из-за скопления поездов на польской границе - речь идет о 4 междугородних рейсах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в 9:59 в пятницу.

Так, задерживаются следующие рейсы:

№715/716 Перемышль - Киев +7:13

№31/32 Перемышль - Запорожье +3:58

№705/706 Киев - Перемышль +2:37

№89/90 Перемышль - Киев +2:30

В компании также добавили, что в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменили маршрут следования следующим поездам:

№62 Одесса - Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов - Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2.

№276 Киев - Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чертомлык, Марганец, Днепробут-2.

Экономическая правда