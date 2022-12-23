Крупнейший в мире производитель чипов обсуждает строительство первого завода в Европе - СМИ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ведет переговоры с ключевыми поставщиками о строительстве первого европейского завода в немецком Дрездене.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на слова информированных собеседников.

Работа завода позволит крупнейшему в мире производителю микросхем зарабатывать на активном спросе со стороны автомобильной промышленности региона.

Тайваньская компания отправляет группу топ-чиновников в Германию в начале 2023 года, чтобы обсудить уровень государственной поддержки будущего завода, а также возможности местной логистики для удовлетворения его потребностей.

По словам собеседников, эта поездка станет второй за полгода для руководства TSMC, и ожидается, что вскоре после нее будет принято окончательное решение о том, стоит ли инвестировать миллиарды долларов в завод, строительство которого может начаться в 2024 году.

Решение о строительстве завода стало бы серьезным стимулом для ЕС, который пытается сократить свою зависимость от импорта полупроводников из Азии. Чипы являются критически важными компонентами во многих товарах от смартфонов до автомобилей.

По словам людей, знакомых с вопросом, переговоры TSMC с несколькими поставщиками материалов и оборудования сосредоточены на том, смогут ли они также сделать инвестиции, необходимые для поддержания завода.

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TSMC придется взвесить, не создаст ли строительство завода в Дрездене слишком большую нагрузку на его рабочую силу. Производитель микросхем уже отправил несколько сотен инженеров для поддержки новых заводов, которые он строит в США, и заявил, что ему потребуется отправить еще от 500 до 600 человек, чтобы помочь в создании завода в Японии.





