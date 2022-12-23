Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla около двух лет

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил в четверг, что не будет больше продавать акции Tesla в течение примерно двух лет.

Об этом он сказал во время общения в аудиочате Twitter Spaces, пишет Reuters.

Миллиардер сказал, что он прогнозирует, что экономика будет в "серьезной рецессии" в 2023 году и спрос на дорогие товары будет ниже.

"Его комментарии появились после того, как в четверг распродажа акций Tesla углубилась из-за беспокойства относительно ослабления спроса на электромобили и отвлечения Маска на Twitter и продажу его акций", - объясняет Reuters.

"Я не буду продавать акции, пока не знаю, возможно, два года. Однозначно не в следующем году, ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, еще год", - сказал Маск.

Акции Tesla выросли на 3% до 129,23 доллара на торгах в четверг после падения на 8,9% в обычные часы торгов.

Маск ранее давал обещания о том, что не будет продавать акции Tesla, прежде чем впоследствии продать их.

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На прошлой неделе Маск сообщил о продаже акций еще на 3,6 миллиардов долларов, в результате чего общая стоимость проданных им акций с конца прошлого года достигла около 40 миллиардов долларов, что разочаровало инвесторов, поскольку акции компании упали до более чем двухлетних минимумов.

"Мне нужно было продать некоторые акции, чтобы убедиться, что порох не выветрился ... на случай худшего сценария", - сказал миллиардер.

Он сказал, что совет директоров Tesla открыт для выкупа акций, но это будет зависеть от масштаба рецессии.

В четверг акции Tesla упали на 9% после того, как Tesla начала предлагать глубокие скидки в размере 7500 долларов американским потребителям, что вызвало беспокойство инвесторов по поводу ослабления спроса по мере замедления экономики.

Отвечая на вопрос, будет ли он привлекать кого-то, например, венчурного капиталиста Дэвида Сакса, для управления Twitter, чтобы позволить ему сосредоточиться на Tesla, Маск уклонился от ответа и сказал, что Twitter является относительно простым бизнесом.

"Twitter - это, возможно, 10% сложности Tesla", - сказал Маск.

Ранее на этой неделе Маск заявил, что уйдет в отставку с поста генерального директора Twitter, как только найдет "кого-то достаточно глупого, чтобы занять эту должность".

В ответ на опасения, что его политические взгляды и противоречивые комментарии отталкивают некоторых людей, он сказал: "Я не собираюсь подавлять свои взгляды только для того, чтобы повысить цену акций".

Экономическая правда