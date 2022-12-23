Киев - с теплом и водой, действуют аварийные отключения света
Во всех районах столицы тепло- и водоснабжение работает в штатном режиме, по электроэнергии во всем городе продолжаются аварийные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
В городе есть положительная динамика, которой удалось достичь благодаря восстановительным работам в энергосистеме и более сознательному потреблению электроэнергии горожанами.
Отмечается, что на верхних этажах многоэтажек, которые сейчас обесточены, возможно пониженное давление воды.
Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений.
Киевлян снова призвали не включать сразу все электроприборы в доме, когда появляется свет, ведь мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть.