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Укр / Рус

Киев - с теплом и водой, действуют аварийные отключения света

Пятница, 23 декабря 2022, 09:24 - Экономическая правда

Во всех районах столицы тепло- и водоснабжение работает в штатном режиме, по электроэнергии во всем городе продолжаются аварийные отключения света. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

В городе есть положительная динамика, которой удалось достичь благодаря восстановительным работам в энергосистеме и более сознательному потреблению электроэнергии горожанами. 

Отмечается, что на верхних этажах многоэтажек, которые сейчас обесточены, возможно пониженное давление воды. 

Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений. 

Киевлян снова призвали не включать сразу все электроприборы в доме, когда появляется свет, ведь мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть. 

Экономическая правда
Укр / Рус
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