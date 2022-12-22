McDonald's открыл новый ресторан в Киеве: строили еще до большой войны

McDonald's

В четверг, 22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве – рядом с Оболонской набережной.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ресторан по адресу: г. Киев, ул. Владимира Ивасюка, 12-С был почти полностью готов к открытию еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В сети отмечают, что ресторан на Оболони является вторым в Украине флагманским рестораном со специальной концепцией для семей с детьми. Эта концепция подразумевает все удобства для уютного пребывания с семьей: обустроены детские горки внутри и снаружи заведения, раздвижные столики, которые можно увеличивать для крупных компаний, уникальная графика на стенах в стиле детских рисунков.

В зале ресторана 254 места для гостей на двух этажах и еще 98 на террасе. Также работает 12 экранов терминалов самообслуживания.

Ресторан будет работать с 07:00 до 21:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Команда будет выдавать уже оплаченные заказы, пока будет останавливать производственные процессы и выключать оборудование перед закрытием.

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Напоминаем:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's со среды, 14 декабря, возобновила работу еще двух заведений в Киеве – возле станций метро Шулявская и Демеевская.