Налоговиков Львовской области разоблачили в незаконном возмещении НДС более чем на 40 миллионов

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили руководство Налоговой службы Львовской области в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.

Отмечается, что к схеме причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области. Чиновники организовали незаконное возмещение НДС местным предпринимателям, что должно было позволить "вывести" более 40 млн грн из государственного бюджета

СБУ отмечает, что правоохранители своевременно заблокировали схему и установили ее основных фигурантов.

По данным следствия, в противоправную деятельность чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей. Они продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах.

Затем эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС и указывали как основание уплату указанного налога при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение.

В свою очередь, налоговики во время проверки документов "закрывали глаза" на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция.

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После поступления бюджетных денег на счета предприятий их представители выводили средства в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

Трем высокопоставленным должностным лицам регионального управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Экономическая правда