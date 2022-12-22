В правительстве ожидают, что нефтяное эмбарго снизит доходы России на 50%

В Министерстве экономики ожидают, что эмбарго на российскую сырую нефть и нефтепродукты должно снизить доходы России из этой отрасли на 50%.

Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем обвал прибыли от экспорта нефти и газа должен быть более чем на 50%, именно из-за введения эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты и из-за введения ограничения цены".

Свириденко добавила, что от нефти и газа приходится 60% и 40% доходов федерального бюджета.

"Мы ожидаем, что доходы России упадут ниже критичного в 40 млрд долларов в квартал", – добавила чиновница.

Также глава Минэкономики выразила надежду, что на фоне сокращения прибыли в России должны возникнуть сложности с финансированием войны.