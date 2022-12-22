Санкции могут сократить экспорт российской нефти из портов Балтии на 20%

Экспорт флагманской российской нефти Urals из портов Балтийского моря может сократиться на пятую часть в декабре после того, как западные цены и эмбарго ЕС на российскую нефть вступили в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трейдеры заявили, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт Urals из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай, и ей было трудно найти достаточное количество соответствующих судов.

Согласно данным трейдеров и расчетам Reuters, экспорт Urals из портов Балтийского моря, вероятно, упадет до 5 млн тонн в этом месяце с 6 млн тонн в ноябре. По некоторым оценкам, до 4,7 млн тонн.

Европейский Союз, страны G7 и Австралия ввели ограничения цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря в дополнение к эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем и аналогичных обязательств США, Канады, Японии и Великобритании.

Ограничение позволяет странам, не являющимся членами ЕС, импортировать морскую российскую нефть, но запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы с российской нефтью по всему миру, если только она не продается по цене ниже 60 долларов США.

В декабре нефть марки Urals продавалась со значительными скидками, а доминирующий покупатель Индия покупала баррели по цене значительно ниже $60.

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Влияние санкций на отгрузки Urals из балтийских портов России усилилось из-за дефицита незападного тоннажа, слабой экспортной экономики и умеренного спроса на эту нефть в Азии, особенно в Китае.

Трубопроводная монополия "Транснефть" не смогла заполнить некоторые из доступных слотов загрузки из-за отсутствия заявок от производителей, сообщили трейдеры. Некоторые другие слоты были отложены или отменены.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти морским транспортом обвалились в первую полную неделю действия санкций "Группы семи" и ЕС, направленных против доходов Москвы от продажи нефти.

Европейская правда