"Новая почта" определила график работы отделений и курьерской доставки на праздники

Логистическая компания "Новая почта" рассказала, как будет работать во время новогодне-рождественских праздников: в частности, 25 и 26 декабря отделения будут работать по обычному графику, а 1 января - выходной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

График работы отделений и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников следующий:

25 и 26 декабря - отделения будут работать по своему обычному графику.

31 декабря - отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы.

1 января - выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить.

7 января - отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

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В компании добавили, что найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте.

Экономическая правда