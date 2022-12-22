"Черновцыводоканал" получит 16,4 миллиона евро на модернизацию от KfW
Коммунальное предприятие "Черновцыводоканал" получит грант на 16,4 миллиона евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) на модернизацию.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Отмечается, что Кабинет Министров одобрил проект распоряжения о подписании Грантового и Проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Кредитным учреждением для восстановления (KfW) и КП "Черновцыводоканал".
Средства будут направлены на реконструкцию магистральных водопроводных сетей, насосных станций и очистных сооружений, закупку и монтаж оборудования:
- смарт счетчиков;
- ремонтных и измерительных устройств;
- оборудование для химической лаборатории;
- специального и технологического транспорта;
- инструменты и т.д.
Напоминаем:
Министр финансов Сергей Марченко и председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которое позволит привлечь 32,5 млн евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры.