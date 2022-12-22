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"Черновцыводоканал" получит 16,4 миллиона евро на модернизацию от KfW

Четверг, 22 декабря 2022, 16:19 - Анастасия Жарикова

Коммунальное предприятие "Черновцыводоканал" получит грант на 16,4 миллиона евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) на модернизацию.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что Кабинет Министров одобрил проект распоряжения о подписании Грантового и Проектного соглашения между Кабинетом Министров Украины, Кредитным учреждением для восстановления (KfW) и КП "Черновцыводоканал".

Средства будут направлены на реконструкцию магистральных водопроводных сетей, насосных станций и очистных сооружений, закупку и монтаж оборудования:

  • смарт счетчиков;
  • ремонтных и измерительных устройств;
  • оборудование для химической лаборатории;
  • специального и технологического транспорта;
  • инструменты и т.д.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко и председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которое позволит привлечь 32,5 млн евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

Минрегион
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