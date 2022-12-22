Microsoft назначила нового директора украинского представительства

Леонид Полупан Microsoft

Корпорация Microsoft объявила о назначении Леонида Полупана новым директором "Microsoft Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Microsoft в Украине.

Полупан занял должность после Яна Петера де Йонга, который перешел на новую роль в Microsoft в качестве глобального директора по работе с клиентами, базирующегося в Нидерландах, пояснили в компании.

Отмечается, что на новой должности Леонид Полупан будет отвечать за предоставление технологических решений для критической инфраструктуры, госучреждений и других секторов в Украине для поддержки работы их цифровой инфраструктуры и продолжения обслуживания граждан через облачные сервисы Microsoft.

"Для меня большая честь занимать эту должность. Как для Microsoft, так и для меня лично, это большая ответственность и возможность поддержать Украину.

Кроме предоставления возможности работать в Microsoft Cloud, мы продолжим поддерживать страну в сфере кибербезопасности, которая сейчас является критически важной, помогать некоммерческим и гуманитарным организациям; поддерживать сотрудников, которые делают вклад в деятельность гуманитарных организаций, а также предоставлять данные и поддержку международным организациям, которые помогают Украине", - заявил Полупан.

В Microsoft рассказали, что Леонид Полупан родился в селе Гора Киевской области, получил степень магистра по машиностроению в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

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"Он начал свою карьеру в Microsoft пять лет назад на должности менеджера по корпоративным продажам в Черноморском регионе, а затем - в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), охватывающем 25 рынков в Европе и Евразии", - говорится в сообщении.

Также компания рассказала о продолжении поддержки для Украины.

Так, недавно Microsoft объявила о продлении бесплатной технологической поддержки Украины до 2023 года и предоставлении дополнительной помощи на сумму 100 млн долларов.

"Это увеличивает общую сумму поддержки Украины от Microsoft до более 400 млн долларов с начала полномасштабной войны", - говорится в пресс-релизе.

Также Microsoft и LinkedIn запустили программу, которая поможет 10 миллионам людей овладеть цифровыми навыками и новыми профессиями.

"Компании открывают бесплатный доступ к 350 новым курсам, 6 новым программам "Основы карьеры" и 50 тыс. учебных стипендий LinkedIn Learning, которые доступны также и для украинцев.

В рамках Глобальной бизнес-коалиции для образования (GBC-Education), и проекта "Цифровой актив для Украины" стоимостью 30 миллионов долларов, Microsoft вместе с компанией HP предоставит более 74 000 ноутбуков внутренне перемещенным украинцам и украинским беженцам в соседних странах", - добавили в компании.

В то же время в партнерстве с такими организациями, как Фонд Джорджа Клуни, компания поддерживает Международный уголовный суд в осуществлении правосудия в отношении военных преступлений в Украине, используя когнитивные службы Azure Cognitive Services для ускорения анализа цифровых доказательств.

В Microsoft заявили, что будут продолжать направлять свои ресурсы на поддержку Украины.

Экономическая правда