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На Киевщине "Укрэнерго" и ДТЭК поручили ускорить выход на графики электроснабжения

Четверг, 22 декабря 2022, 15:01 - Алексей Павлыш

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Также компаниям поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрение графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это отмечено отдельно", - добавил председатель Киевской ОГА.

По его словам, по состоянию на сейчас ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается.

"Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже восстанавливается электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики", - уточнил он.

Отдельно районным военным администрациям и органам местного самоуправления поручили обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

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"В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные Пункты Несокрушимости и пункты обогрева в громадах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно", - сообщил Кулеба.

Экономическая правда

Укрэнерго ДТЭК электроэнергия энергетика Киев
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