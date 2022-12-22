Netflix построит новую киностудию стоимостью $900 миллионов на бывшей военной базе США

Компания Netflix заявила, что планирует построить на бывшей военной базе США на побережье штата Нью-Джерси современное производственное предприятие стоимостью более 900 млн долларов и создать тысячи рабочих мест.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что стриминговый сервис заплатит 55 миллионов долларов за участок площадью 292 акра (около 120 га) на бывшей военной базе "Форт Монмут" в Итонтауне и Оушенпорте.

Компания планирует дополнительно инвестировать 848 миллионов долларов в 12 павильонов звукозаписи и другие объекты, связанные с киноиндустрией.

"Мы рады продолжить и расширить наши значительные инвестиции в Нью-Джерси и Северной Америке", - сказал сопредседатель компании и директор по контенту Тед Сарандос.

"Мы верим, что студия Netflix может стимулировать местную экономику и экономику штата, создав тысячи новых рабочих мест и миллиарды экономических показателей, одновременно стимулируя яркую производственную экосистему в Нью-Джерси", - добавил он.

Объявление было сделано в среду вечером, после голосования в Управлении экономического возрождения Форт-Монмут, которое приняло предложение Netflix над тремя конкурирующими предложениями.

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Реализация проекта будет происходить в два этапа в течение нескольких лет.

Первый будет включать строительство десятка павильонов звукозаписи, каждый площадью от 15 000 до 40 000 квадратных футов (около 1400 - 3700 квадратных метров).

Дополнительные работы могут включать офисные помещения и соответствующие студийные помещения.

"Мы в восторге от обещаний, которые даст этот проект Netflix", - сказал Микеле Сикерка, президент и главный исполнительный директор Ассоциации бизнеса и промышленности Нью-Джерси.

"Рабочие места и инновации лежат в основе этого партнерства между Netflix и Нью-Джерси, так же, как это было на протяжении всей богатой истории Форт-Монмут", - добавил он.

План все еще требует многочисленных согласований с местными и государственными органами власти.

Еще одна теле- и киностудия будет построена в Нью-Джерси на месте снесенного жилого комплекса в Ньюарке. Студия стоимостью 125 миллионов долларов и площадью 12 акров будет принадлежать глобальному провайдеру развлечений Lionsgate, о чем официальные лица объявили в мае.

Экономическая правда