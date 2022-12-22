Курс валют на 22 декабря: гривня дешевеет по отношению к доллару и евро

В четверг, 22 декабря, гривня продолжила слабеть против доллара в кассах банков, также вырос курс евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,19 - 40,35 грн, а в среду, 21 декабря, колебался на уровне 40,00 - 40,40 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,04 - 42,43 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,00 – 42,38 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,9 – 40,35 грн (курс на 21 декабря – 39,8 – 40,25 грн);

Евро – 41,7 – 42,4 грн (курс на 21 декабря – 41,6 – 42,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;

Ощадбанк – 39,95 – 40,55 грн;

Укрэксимбанк – 40,05 – 40,45 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.