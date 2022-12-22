Курс валют на 22 декабря: гривня дешевеет по отношению к доллару и евро
Четверг, 22 декабря 2022, 13:49
В четверг, 22 декабря, гривня продолжила слабеть против доллара в кассах банков, также вырос курс евро на "черном рынке".
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,19 - 40,35 грн, а в среду, 21 декабря, колебался на уровне 40,00 - 40,40 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,04 - 42,43 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,00 – 42,38 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,9 – 40,35 грн (курс на 21 декабря – 39,8 – 40,25 грн);
- Евро – 41,7 – 42,4 грн (курс на 21 декабря – 41,6 – 42,3 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;
- Ощадбанк – 39,95 – 40,55 грн;
- Укрэксимбанк – 40,05 – 40,45 грн;
- Райффайзен – 39,8 – 40,3 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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