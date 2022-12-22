Экономика Британии движется к рецессии, показала сокращение в третьем квартале

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В третьем квартале года экономика Британии сократилась больше, чем оценивалось ранее - до конца 2022 года страна, вероятно, войдет в рецессию.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы Британии.

Так, ВВП Британии сократился на 0,3% в третьем квартале. Для сравнения, предыдущая оценка предусматривала сокращение на 0,2%, поскольку инвестиции в бизнес оказались более слабыми, чем предполагалось.

Прогнозируется, что Британия войдет в рецессию в последний квартал года, поскольку стремительный рост цен ударит по росту. Считается, что страна находится в рецессии, когда ее экономика сокращается в течение двух кварталов подряд.

Показатели роста на первую половину 2022 года также были пересмотрены в сторону понижения. В первом полугодии экономика Британии выросла на 0,6% в первом квартале и на 0,1% во втором квартале. Ранее статистическая служба заявляла, что рост составил 0,7% и 0,2% в этих кварталах соответственно.

Директор по вопросам экономической статистики Национальной статистической службы Британии Даррен Морган заявил, что пересмотренные оценки свидетельствуют о худших ожидаемых результатах работы экономики в течение года, причем производство "заметно ослабло".

Он добавил, что доходы домохозяйств, с учетом роста цен, продолжали падать, а расходы "упали впервые с момента окончательного локдауна Covid-19 весной 2021 года".

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В службе заявили, что пересмотренный ВВП страны оценивается на 0,8% ниже уровня до начала пандемии - предыдущая оценка свидетельствовала об отставании на 0,4%.

Напоминаем:

Инфляция в Британии в ноябре снизилась до 10,7% после того, как в октябре достигла рекорда за 41 год в 11,1%.

Банк Англии прогнозирует, что Великобритания направляется к длительной рецессии, а инфляция не вернется к целевому уровню до начала 2024 года.