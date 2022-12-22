Германия быстро наращивает зависимость от угля в энергетике

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Германия увеличивает свою зависимость от угля в попытках справиться с энергетическим кризисом - треть энергетики страны сейчас производится из угля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая экономика Европы сейчас сжигает ископаемое топливо для производства электроэнергии самыми быстрыми темпами за последние шесть лет и готова стать одной из немногих стран, которые увеличат импорт угля в следующем году.

Германия планирует постепенно отказаться от использования угля к 2038 году, но правящая коалиция настаивает на еще более раннем сроке - до 2030 года. Тем не менее, чтобы пережить текущий кризис, страна временно возобновила работу ряда угольных электростанций.

Большинство стран использует аналогично тактику и возвращает часть угольных мощностей, однако с учетом масштабов энергетики Германии такой разворот является существенным.

По данным федерального статистического управления Destatis, Германия сейчас производит более трети своей электроэнергии на угольных электростанциях. В третьем квартале производство электроэнергии на угольных электростанциях было на 13,3% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Возвращение страны к углю имеет две основные причины: отказ от дорогого газа и рост спроса на электроэнергию со стороны Франции, где производство электроэнергии тормозится из-за остановки атомных реакторов.

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Не исключено, что аварийные угольные станции в Германии могут работать вплоть до декабря 2024 года, то есть на девять месяцев дольше запланированной правительством даты закрытия, считает руководитель энергетического консалтинга Perret Associates Гийом Перре. Он отметил, что ЕС и Турция являются единственными крупными потребителями энергии в мире, которые, как ожидается, увеличат импорт угля в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

В этом году Германия также, вероятно, станет чистым экспортером электроэнергии во Францию, что произойдет впервые за всю историю наблюдений по меньшей мере с 1990 года, сообщает Destatis.

В то же время ядерная энергетика во Франции постепенно возвращается. Хотя некоторые задержки продолжаются, доступность реакторов сейчас составляет около 68% по сравнению с примерно 50% в начале ноября.