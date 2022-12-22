Tesla удваивает скидки на свои основные электромобили в США

Автопроизводитель Tesla предлагает скидки в размере 7500 долларов на электромобили Model 3 и Model Y, поставляемые в США в этом месяце.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию на сайте компании.

Агентство отмечает, что Tesla идет на такой шаг на фоне опасений, что компания сталкивается с падением спроса по мере замедления экономики и налоговых льгот на электромобили.

Недавно Tesla начала предлагать бесплатную зарядку на 10,000 миль (16,093 км) для электромобилей с поставкой в декабре.

Последняя скидка была предоставлена через несколько дней после того, как Министерство финансов США отложило ограничения на стимулирование электромобилей до марта, а это означает, что Tesla и другие электромобили американского производства, вероятно, временно получат право на полные кредиты в размере 7500 долларов.

"Клиенты отменили свои заказы и отложили покупки, пока новые кредиты не вступят в силу в январе, что негативно сказалось на спросе на Tesla.

Аналитики также опасаются, что рост процентных ставок и противоречивое управление компанией Twitter Маском могут нанести ущерб бренду и продажам Tesla", - добавляет Reuters.

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"Тот факт, что они, похоже, снижают цены, чтобы увеличить объемы поставок, не вызывает доверия, особенно в то время, когда мы видим растущую конкуренцию", - сказал Крейг Ирвин, старший аналитик ROTH Capital Partners.

Tesla также предлагает кредит в размере $5 000 в Канаде на автомобили Model 3 и Model Y, доставленные до конца года. Американский автопроизводитель также предоставил скидку в размере 6 000 юаней (860 долларов) на некоторые модели в Китае до конца 2022 года.

В октябре Tesla заявила, что не достигнет целевого показателя поставок автомобилей в этом году, но преуменьшила беспокойство по поводу спроса после того, как ее доход не дотянул до оценок Уолл-стрит.

Экономическая правда