Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро 

Франция наложила крупнейший за год штраф на техгиганта Microsoft в сумме 60 млн евро за политику сбора данных пользователей в поисковике Bing.

Об этом сообщает France24.

Французский регулятор заявил, что после расследования обнаружил, что "когда пользователи посещали этот сайт (Bing - ЭП), файлы cookie хранились на их терминале без согласия, при этом эти файлы использовались, среди прочего, в рекламных целях".

Регулятор отметил также отсутствие кнопки, позволяющей отказаться от сохранения файлов cookie так же легко, как и принять их.

Значительная сумма штрафа обусловлена, в частности, прибылью, которую компания получала от рекламы, косвенно генерируемой данными, собранными с помощью cookie - файлов, которые отслеживают просмотр веб-страниц в Интернете.

Компании было предоставлено три месяца для исправления ситуации, с потенциальным последующим штрафом в размере 60 тысяч евро за каждый день просрочки.

Отмечается, что в прошлом году за аналогичные нарушения к компаниям Google и Facebook были применены санкции в виде штрафов в размере 150 млн евро и 60 млн евро соответственно.