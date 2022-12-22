Нефть растет на фоне неожиданного сокращения запасов в США

Цены на нефть растут четвертый день подряд, а запасы нефти, мазута и авиационного топлива в США сокращаются, как раз в то время, когда на США обрушился зимний шторм, и количество путешествий растет в сезон отпусков.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов, или на 0,16%, до 82,33 доллара в 07:13 по Гринвичу, увеличив рост примерно на 2,7% по сравнению с предыдущей сессией.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 17 центов, или на 0.22%, до 78,46 доллара за баррель.

Причины роста цен

Оба эталонных контракта подскочили в среду после того, как правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в США упали намного больше, чем ожидали аналитики, зафиксировав падение на 5,89 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 декабря.

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Запасы дистиллятов, которые включают в себя мазут и авиационное топливо, также снизились, вопреки ожиданиям относительно их роста.

Падение запасов связано с тем, что спрос на мазут должен резко возрасти из-за мощного зимнего шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, с рекордно низкими прогнозами для Флориды и восточных штатов.

Ожидается, что потребление авиационного топлива также возрастет с бумом поездок в конце года в связи с праздниками.

"Заглядывая в 2023 год, мы видим, что открытие Китая и, вероятно, дальнейший устойчивый рост мирового спроса на реактивные самолеты (до уровня 2019 года) усилит мировые рынки нефти и приведет к росту цен", - сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Национального банка Австралии Баден Мур.

Однако беспокойство относительно спроса, вызванное всплеском COVID-19 в Китае и опасениями относительно глобальной рецессии, может сдерживать фьючерсы на нефть.

"Рост выглядит преувеличенным, даже с учетом неожиданного сокращения запасов в США", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

"Медвежий характер опасений относительно спроса, вероятно, будет преобладать над любыми краткосрочными поддержками", - сказала она.

Экономическая правда