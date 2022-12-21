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Укр / Рус

Черниговщина получила 44 трансформатора от Литвы

Среда, 21 декабря 2022, 20:55

Черниговская область получила 44 трансформатора, которые Украине передала Литва - вскоре страна передаст еще 25 трансформаторов для региона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Трансформаторы от Литвы получило "Черниговоблэнерго" в качестве гуманитарной помощи. 

"В ближайшее время на Черниговщину будет передано дополнительно еще 25 трансформаторов в рамках помощи от Литовской Республики", - отметили в министерстве.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, наиболее критической потребностью для украинской энергетики сейчас являются высоковольтные трансформаторы. Минэнерго усиленно работает с международными партнерами по поиску необходимого оборудования, приоритетных заказов у производителей и прилагает усилия для оперативной доставки оборудования в Украину.



Экономическая правда
Укр / Рус
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