Черниговщина получила 44 трансформатора от Литвы

Черниговская область получила 44 трансформатора, которые Украине передала Литва - вскоре страна передаст еще 25 трансформаторов для региона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Трансформаторы от Литвы получило "Черниговоблэнерго" в качестве гуманитарной помощи.

"В ближайшее время на Черниговщину будет передано дополнительно еще 25 трансформаторов в рамках помощи от Литовской Республики", - отметили в министерстве.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, наиболее критической потребностью для украинской энергетики сейчас являются высоковольтные трансформаторы. Минэнерго усиленно работает с международными партнерами по поиску необходимого оборудования, приоритетных заказов у производителей и прилагает усилия для оперативной доставки оборудования в Украину.





