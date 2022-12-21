Из-за бегства россиян за границу валюты соседних стран существенно подорожали – Bloomberg

Массовое бегство россиян из страны после вторжения РФ в Украину вывело валюты бывших советских республик на первое место в мировых рейтингах этого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Валюты Грузии и Армении а также Таджикистана являются одними из лучших по отношению к доллару США после того, как десятки тысяч российских граждан поселились там с февраля, принеся с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов.

"Небольшие страны являются привлекательными убежищами, потому что для них не нужны визы, широко распространен русский язык и нет ограничений на перемещение сбережений в местные банки.

Это привело к тому, что армянский драм вырос на 22% по отношению к доллару с начала года, что является самым большим ростом среди валют по всему миру, показывают данные, собранные Bloomberg", - пишет агентство.

Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16% и 10% соответственно, превзойдя рост российского рубля, который больше не является свободно торгуемой валютой, поскольку чрезвычайные меры контроля за движением капитала положили начало его обвалу.

"Именно россияне, которые переезжают в эти страны на длительное время из-за геополитических проблем, держат свои деньги в таких валютах и подталкивают обменный курс", - сказала Наталья Мильчакова из Freedom Holding Corp.

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По данным Нацбанка Грузии, война также объясняет пятикратное увеличение денежных переводов, поступивших в Грузию из России в этом году, что эквивалентно более чем 60% всех переводов и превышает 1,75 миллиарда долларов.

Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев достигли 2,8 миллиарда долларов, что почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В октябре они достигли самого высокого уровня по крайней мере с 2004 года, заявил армянский центробанк.

В то же время Казахстан, население которого составляет 19 миллионов, что примерно в 6 раз превышает население Армении и Грузии, также получил российские инвестиции - но тенге закончит год с потерей более 7% по отношению к доллару.

"В начале войны экономический подъем не был данностью, и ожидалось, что соседи России пострадают, поскольку их крупнейший торговый партнер попал под международные санкции. На самом же деле огромный приток капитала увеличил их валютные резервы и улучшил баланс текущего счета платежного баланса.

Экономика Армении выросла двузначными цифрами во втором и третьем кварталах, тогда как экономика Грузии продемонстрировала почти 10% роста за три месяца", - добавляет Bloomberg.

В Таджикистане денежные переводы выросли по меньшей мере на 50% в первом полугодии, сообщила Наталья Лаврова из финансовой группы BCS, ссылаясь на данные платежного баланса.

По ее словам, это позволило экономике страны, не имеющей выхода к морю, вырасти на 7% в этом году, по сравнению с предыдущими прогнозами в 4-5%.

Международный валютный фонд повысил годовой прогноз экономического роста Грузии до 10%, указав на "всплеск иммиграции и финансовых притоков, вызванных войной".

Между тем, центральный банк Армении повысил прогноз роста ВВП до 13% с 4,9% из-за притока россиян.

Экономическая правда