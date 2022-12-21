Украина экспортировала больше всего товаров в Польшу, официальные поставки в РФ резко упали – YouControl

За 10 месяцев 2022 года суммарный экспорт товаров из Украины сократился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (до 36,9 млрд долл), при этом на первое место по объему экспорта из Украины в этом году вышла Польша.

Об этом говорится в исследовании YouControl, который сравнил прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года.

Подчеркивается, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре этого года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.

На ком и на чем зарабатывали в 2022 году?

В исследовании говорится, что в этом году суммарный экспорт товаров составил 36,9 млрд долл (67,7% относительно января-октября 2021 г.), то есть произошло его сокращение почти на треть.

В YouControl отмечают, что за год экспорт между Украиной и другими странами претерпел существенные изменения. Так, на первое место по объему экспорта из Украины за 10 месяцев 2022 г. вышла Польша (более 5.6 млрд долларов или 15,4%).

В тоже время, который был потребителем украинских товаров №1 в 2021 году, за время войны опустился на 4-ю строчку в рэнкинге топ-экспортеров. Его доля в общем экспорте Украины снизилась вдвое - с 11,8% до 5,3%.

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"Сократились доли в "экспортном пироге" и таких традиционных потребителей всего украинского как Италия, Индия, Египет. Логично, что произошел и обвал официальных поставок Украины в РФ, как страну-агрессора - с 5% до 1.3%.

Поэтому страна-террорист съехала с №5 в рэнкинге географических направлений экспорта до №20", - заявляют авторы исследования.

В то же время существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта в такие страны как Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова, которые являются географически близкими соседями.

"Транспортировка отечественной продукции туда происходит наземными магистралями на западном направлении из относительно благополучных приграничных регионов Закарпатья, Буковины. А также устойчиво держащей удар Одесской области.

Достаточно крупными покупателями украинских товаров остаются Турция, Германия, Нидерланды, Испания, Чехия", - говорится в исследовании.

При этом во время войны украинцы больше всего заработали от продажи аграрной продукции: кукурузы и подсолнечного масла - те товарные группы, которые занимают 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд.долл.) и 12,1% (4,4 млрд. долл.) долями соответственно. На третьем месте - железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд. долл.).

Далее по объемам экспортных поставок идет продукция АПК: пшеница и семена рапса. №6 - кабели и изолированные провода, №7 - полуфабрикаты из углеродистой стали, добавили в YouControl.

При этом основными источниками экспортной валютной выручки, как и в предыдущие годы, остается продукция сельского хозяйства и существенно "просевшей" металлургии.

"Фрагментарными вкраплениями из других секторов в топ 20-ке экспортных позиций остаются вышеупомянутые электрокабели, а также, как ни парадоксально, электроэнергия, электронагревательное оборудование, лесоматериалы и мебель", - говорится в сообщении.

Что завозили и откуда?

Данные Таможни свидетельствуют, что за 10 месяцев 2022 года суммарный импорт товаров составил около 44 млрд. долл. (76,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При этом падение импорта было не таким существенным как экспорта, поскольку объемы покупки зарубежных товаров украинцами сократились менее чем на четверть от довоенного уровня, тогда как продажи за границу упали на 1/3.

Подчеркивается, что неизменным лидером по объему импорта остался Китай, с показателем в 15% (или 6,5 млрд.) вместо 15,1%. Второе место заняла Польша - 9,9% (почти 4,4 млрд долл).

В 2021 году Польша занимала четвертое место с долей в 6,8% (4,4 млрд долл). В 2022 году Германия закрепила и неизменно заняла 3-е место, с почти неизменным показателем в 8,3%, что составляет 3,6 млрд долл.

"С 7-й позиции в 2021 году на 4-ю поднялась Турция с показателем в 5,2% (или 2,3 млрд долл). Пятерку лидеров замыкает США, заменив страну-союзницу России Беларусь с показателем в 4,2% (1,8 млрд долл). Сама же Беларусь сместилась на 9 место с показателем 3,2%.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Украина, наконец, значительно сократила импорт из страны-агрессора, хотя успехом было бы, конечно, полное прекращение сотрудничества с РФ. Россия в этом году оказалась на шестой строчке в рейтинге смены лидеров, переместившись со 2 места. Ее доля в общем импорте упала почти втрое: с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долл)", - заявляет YouControl.

При этом общая сумма импорта за 2022 год - чуть более 44 млрд долл. по сравнению с суммой в 73,2 млрд в 2021 году. Неизменным остался импорт с Италией, Словакией и Нидерландами. Наблюдаем рост торгового партнерства с Польшей, Турцией, США, Чехией и Индией.

Как добавляют в YouControl, в общем, за 2022 год больше всего было выторговано товаров из категории нефть и нефтепродукты - их доля составляет 15,6%, это чуть больше, чем 6,8 млрд долл.

Экономическая правда