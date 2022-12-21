В Финляндии запустят единственный в Европе завод по производству урана

Финская компания Terrafame заявила, что начнет добывать уран к лету 2024 года - цех Terrafame в финской Соткамо будет единственным заводом по производству урана в Европе.

Об этом пишет Yle.

Отмечается, что уран будут поставлять за границу для его дальнейшей переработки, после чего его будут использовать в производстве ядерной энергии.

"На территории завода Terrafame в Соткамо уже есть цех для извлечения урана, который необходимо ввести в эксплуатацию.

Предполагается, что цех начнет работать на полную мощность до 2026 года, когда производство урана, по оценкам, составит около 200 тонн в год", - говорится в сообщении.

Экономическая правда