В Минагрополитики готовят программу по возмещению стоимости генераторов для элеваторов

Минагрополитики и Всемирный банк разрабатывают программу по возмещению стоимости генераторов и твердотопливных котлов для элеваторов.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Укринформ.

"Есть отдельные точечные программы, которые будут зимой и будут иметь приоритет на деоккупированных территориях. Первоочередное – это компенсации по генераторам или что-то подобное. Мы с Всемирным банком сейчас это прорабатываем", – сказал он.

Министр уточнил, что программа предусматривает компенсацию стоимости установки генераторов или твердотопливных котлов на элеваторах.

Поучаствовать в программе можно будет через Государственный аграрный реестр, ожидается, что она будет стартовать после 1 января.