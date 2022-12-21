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Программа єОселя: участники получили более 270 льготных кредитов на жилье

Среда, 21 декабря 2022, 14:46 - Анастасия Жарикова
 
ЭП

В рамках программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" уже выдали 277 кредитов.

Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время совместного брифинга с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

По состоянию на 21 декабря для участия в программе подали 24,1 тыс. заявок. Положительное решение было принято по 7,1 тыс., еще 8 тысяч заявок рассматривают.

71% квартир участники программы "єОселя" находят и покупают на вторичном рынке жилья и только 29% берут кредит на жилье от застройщиков.

Напомним, взять льготный ипотечный кредит по программе могут:

  • военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей.

А также такие категории, работающие в государственном и коммунальном секторах:

  • медики;
  • педагоги;
  • ученые.

Они могут воспользоваться максимально льготными условиями ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

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Экономическая правда

кредиты ипотека Минэкономики
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