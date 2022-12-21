Программа єОселя: участники получили более 270 льготных кредитов на жилье
В рамках программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" уже выдали 277 кредитов.
Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время совместного брифинга с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
По состоянию на 21 декабря для участия в программе подали 24,1 тыс. заявок. Положительное решение было принято по 7,1 тыс., еще 8 тысяч заявок рассматривают.
71% квартир участники программы "єОселя" находят и покупают на вторичном рынке жилья и только 29% берут кредит на жилье от застройщиков.
Напомним, взять льготный ипотечный кредит по программе могут:
- военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей.
А также такие категории, работающие в государственном и коммунальном секторах:
- медики;
- педагоги;
- ученые.
Они могут воспользоваться максимально льготными условиями ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
Экономическая правда