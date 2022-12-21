Курс валют на 21 декабря: наличные доллар и евро продолжают дорожать

В среду, 21 декабря, доллар и евро продолжили дорожать в кассах банков и на черном рынке.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,06 - 40,24 грн, а во вторник, 20 декабря, колебался на уровне 40,10 - 40,16 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, в это же время курс составлял 42,00 - 42,33 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 41,90 – 42,31 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,8 – 40,25 грн (курс на 20 декабря – 39,72 – 40,17 грн);

Евро – 41,6 – 42,3 грн (курс на 20 декабря – 41,5 – 42,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,45 – 39,95 грн;

Ощадбанк – 39,85 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,9 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.