Украинский Facebook и Instagram не модерируют из Москвы – Meta

В Meta - материнской компании Facebook и Instagram - 15 тысяч рецензентов контента, с украинским работают украинские модераторы: модераторов, которые работают из Москвы, "нет и никогда не было".

Об этом Meta заявила в ответ на запрос Forbes.

В материнской компании Facebook и Instagram рассказали, что вопросами безопасности в целом занимается 40 тысяч человек, из них 15 тысяч - рецензенты контента.

В пресс-службе Meta отметили, что их команды расположены по всему миру в разных часовых поясах.

"Вопреки некоторым мифам, у нас нет и никогда не было модераторов, которые работают из Москвы.

У нас там также нет и никогда не было офиса", - ответили в пресс-службе.

Отмечается, что региональный офис, управляющий 28 странами всего региона Центральной и Восточной Европы, включая Украину, расположен в Варшаве.

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"Для проверки содержания постов и жалоб пользователей компания использует сочетание человеческого труда и технологий искусственного интеллекта (AI). В этих командах работают носители украинского языка, которые понимают локальный контекст.

Украинский контент, который требует языковой и культурной экспертизы, проверяют украинские модераторы", - цитирует издание ответ Meta.

В Meta также заявили, что количество жалоб не влияет на решение об удалении контента.

Если сообщение не нарушает правил и стандартов соцсети, даже большое количество жалоб не приведет к бану, утверждают в компании.

С начала полномасштабной войны украинские пользователи постоянно сталкиваются с "антивоенной" модерацией в соцсетях.

Связанные с войной и ее последствиями страницы и посты в Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn систематически блокируются и удаляются, но сами компании не раскрывают точных алгоритмов модерации, пишет Forbes.

"Независимо от того, кто публикует контент, мы не разрешаем ничего, что противоречит нашей политике. Эти правила глобальные", - ответили в Meta.

Также отмечается, что в начале российского вторжения в Украину Meta создала Центр специальных операций (Special Operations Center) - компания называет его еще одной линией защиты от дезинформации, которая позволяет быстрее удалять контент, который нарушает стандарты и правила сообщества.

"Мы работаем с более чем 90 партнерами по проверке фактов на более чем 60 языках, чтобы просматривать и оценивать точность контента", - ответили в Meta.

В компании заявили, что увеличили финансирование для украинских партнеров по фактчеку, не уточняя их количество и суммы.

Напомним:

Сообщалось, что соцсеть Facebook заблокировала сообщение командования Воздушных сил с поздравлением генерал-лейтенанта Николая Олещука воинам радиотехнических войск.

Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщение было опубликовано в 6.10, а в 10.30 забанено. За это время оно собрало более 200 репостов и тысячи просмотров.

Поздравление было обнародовано еще раз с несколькими коррективами. В частности формулировка "эффективной утилизации российской нечисти в воздухе!" заменена на утилизацию врага, а фраза "одичавшего русского мира" на "руzzкого мира".

Facebook неоднократно банил посты с упоминанием незаконной военной агрессии Российской Федерации.

Экономическая правда