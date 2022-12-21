Мобильная связь в России может вернуться в 1990-е после выхода Nokia и Ericsson – Reuters

Выход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson с российского рынка в конце года повлечет за собой ухудшение связи по всей стране, а покрытие может постепенно вернуться к уровню конца 1990-х годов.

Об этом сообщает Reuters.

Пять топ-менеджеров телекоммуникационных компаний и другие источники отрасли рассказали, что российские пользователи мобильных телефонов, вероятно, будут испытывать более медленные загрузки, будут иметь больше прерванных звонков и более длительные отключения связи, поскольку операторы потеряют возможность обновлять программное обеспечение и столкнутся с сокращением запасов деталей.

Отмечается, что Ericsson и Nokia, на которые приходится значительная доля рынка телекоммуникационного оборудования и около 50% базовых станций в России, производят все, начиная от телекоммуникационных антенн и заканчивая аппаратным обеспечением, соединяющим оптическое волокно, передающее цифровые сигналы.

Также они предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее разным частям сети работать вместе.

"Мы работаем до конца года, и именно тогда истекает срок действия всех исключений (от санкций)", – рассказал Reuters финансовый директор Ericsson Карл Мелландер.

Также о выходе из России заявил генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк: "Наш выход будет завершен. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию".

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Минцифры России не ответило на запросы о комментариях, но на этой неделе министр связи и СМИ РФ Максут Шадаев заявил, что четыре оператора связи подписывают контракты на расходы более 100 млрд рублей (1,45 млрд долл.) на оборудование российского производства.

"Это позволит нам организовать современное производство телекоммуникационного оборудования в России", – сказал он, но не уточнил ни названия операторов, ни производителей.

Ведущий российский оператор связи МТС отказался комментировать эту историю. МегаФон, Veon Beeline, Tele 2 и другие компании, входящие в большую четверку телекоммуникационных компаний России, не ответили на запросы о комментариях.

Агентство отмечает, что правительственные программы по продвижению российского оборудования за последние несколько лет помогли телекоммуникационным операторам меньше полагаться на Nokia и Ericsson, а российские производители в этом году увеличили свою долю рынка до 25,2% с 11,6% в 2021 году.

Однако источники в отрасли ожидают, что разрыв связей с иностранными компаниями отвергнет российскую связь на одно поколение, поскольку остальной мир продвигается вперед с внедрением технологий 5G.

"Если, вероятно, такая ситуация будет продолжаться годами, российские сотовые сети по уровню покрытия могут вернуться к состоянию конца 1990-х годов, когда их покрытие ограничивалось крупными городами и богатейшими окрестностями", – считает руководитель IT издания ComNews в Москве Леонид Коник.

Эксперты отмечают, что первыми начнут выходить из строя сельские районы, когда операторы снимут оборудование для укрепления городских сетей, отсутствие обновлений программного обеспечения может привести к сбоям в сети или подвергнуть ее кибератакам.

Экономическая правда