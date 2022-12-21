Россия и Иран строят торговый маршрут за $20 миллиардов из-за санкций

Россия и Иран строят 3000-километровый новый трансконтинентальный торговый маршрут к Индийскому океану, который позволит им меньше зависеть от иностранных санкций.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Обе страны сейчас тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, соединенных Каспийским морем. Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что десятки российских и иранских судов, в том числе подсанкционных, уже курсируют по этому маршруту. Новый торговый коридор позволит России и Ирану сократить тысячи километров от существующих маршрутов.

Оттуда речные, морские и железнодорожные сети простираются до иранских транспортных узлов на Каспийском море и, в конце концов, до Индийского океана. Мария Шагина, эксперт лондонского Международного института стратегических исследований, оценивает, что Россия и Иран инвестируют до 25 млрд долларов во внутренний торговый коридор, чтобы облегчить движение товаров, которое страны запада хотят остановить.

bloomberg

"Обе страны играют в игру в кошки-мышки", - говорит она. "Они будут изучать все лазейки для транспортировки запрещенных товаров и оружия".

Это беспокоит США и их союзников, поскольку западные страны стремятся заблокировать поставки иранских беспилотников и других военных товаров, которые помогают РФ вести войну против Украины.

"Это сфера, за которой мы внимательно следим, как за этим маршрутом, так и в целом за ирано-российскими связями", - сказал глава офиса координации санкционной политики США Джеймс О'Брайен. "Мы обеспокоены любыми усилиями, направленными на то, чтобы помочь России избежать санкций".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме торговли оружием между странами, для нового транзитного маршрута существует ряд экономических причин. Суда, курсирующие по рекам Дон и Волга, традиционно торгуют энергоносителями и сельскохозяйственными товарами.

Иран является третьим по величине импортером российского зерна, но доля может вырасти еще больше. Страны объявили о ряде новых торговых соглашений, которые охватывают такие товары, как турбины, полимеры, медицинские препараты и автомобильные запчасти. Россия также поставляет ядерное топливо и компоненты для иранского реактора в Бушере.

Россия хочет компенсировать разрыв коммерческих связей с Европой, которая до полномасштабной войны была ее крупнейшим торговым партнером, а также найти обходные пути для санкций США и ЕС. Как для России, так и для Ирана Индия является важным узлом в сетях, которые они пытаются построить.

Первая партия российского зерна в 12 млн тонн, которая направлялась в Индию, уже прошла транзитом через Иран. Торговые потоки могут увеличиться, если Ирану удастся соединить незавершенный портовый комплекс Чабахар на побережье Индийского океана со своей сетью поездов дальнего следования. Чабахар до сих пор не под санкциями США, но может стать объектом внимания со стороны Вашингтона.

"Если любая организация будет причастна к нарушению наших санкций по помощи России, или любой другой сферы, в которой Иран находится под санкциями, они тоже будут подвергнуты санкциям", - говорит Роберт Мелли, представитель Белого дома в Иране.

В то же время для того, чтобы такая инфраструктура была построена, использовалась и поддерживалась, необходимо сотрудничество не только России и Ирана, но и всех других стран, которые являются частью этого коридора, объясняет директор District Consultancy и торговый советник в Вашингтоне Бхарат Гопалсвами.

"Любое изменение геополитических обстоятельств или отношений между этими странами повлияет на результаты работы торгового коридора", - резюмирует он.