Как вернуть средства при внезапном выключении платежного терминала: советы Минреинтеграции

В Минреинтеграции дали советы, как действовать и вернуть средства в случае, если при пользовании банкоматом или терминалом исчезло электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карточку. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света", – говорится в сообщении.

Алгоритм действий в таком случае объяснили в государственном Приватбанке.

"Сразу позвоните на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, сумму и приблизительное время проведения операции", – отмечают в министерстве.

Когда заявка будет проработана и деньги в терминале пересчитаются, недополученные средства вернут вам на карту.

Следует отметить, что по такой схеме следует действовать также при использовании терминалов других банков. На каждом из них есть номер телефона горячей линии, куда следует обратиться.

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Что касается обналичивания, то украинцы могут снять средства не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС.

"Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен", – говорится в сообщении.

Также можно снять наличные с карты в Укрпочте и на "Новой Почте", обратившись в любое отделение почтового оператора.