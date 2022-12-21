Цены на нефть почти не изменились: сокращение запасов в США компенсирует опасения относительно COVID в Китае

Цены на нефть почти не изменились в среду, поскольку больше, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США компенсировало опасения по поводу роста количества случаев COVID-19 в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или на 0,1%, до 80,07 доллара за баррель к 07:15 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1 цент до 76,22 доллара.

Причины изменения цен

Источники Reuters на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти заявляют, что запасы нефти в США упали примерно на 3,1 миллиона баррелей за неделю до 16 декабря, в то время как девять аналитиков, опрошенных Reuters, оценивали падение запасов на 1,7 миллиона баррелей.

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По данным источников, говоривших на условиях анонимности, запасы бензина выросли примерно на 4,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 828 тыс баррелей.

"Большее, чем ожидалось, сокращение запасов в США в сочетании с планами США пополнить свой Стратегический нефтяной резерв оказали поддержку ценам на нефть", - сказала глава отдела анализа АТР в Vortexa Серена Хуанг.

"Но оптимизм был ограничен негативным давлением со стороны растущих глобальных экономических проблем и недавнего всплеска заболеваемости COVID в Китае", - добавила Хуанг.

Экономическая правда