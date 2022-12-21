Украина хочет приостановить участие в соглашении о трудовой миграции с РФ и Беларусью

Кабинет министров поддержал проект закона о приостановлении действия соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции с РФ и Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам заседания 20 декабря.

Речь идет о Соглашении о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение от 15 апреля 1994 года, а также соответствующее распоряжение правительства.

Как отмечает первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, правительство пересматривает свои международные договоры со странами-агрессорами, однако это дело не очень быстрое. В случае с "трудовым" соглашением в рамках СНГ Украина не выходит из него, а именно останавливает его действие в отношениях с двумя отдельными странами - РФ и Беларусью.

"Такое решение принято, чтобы статус Украины в этой сфере остался действующим по отношению к другим странам СНГ (Казахстан, Кыргызстан, и другие.). То есть права граждан Украины, которые работают в этих странах, не пострадают", - добавила Свириденко.

В ближайшее время этот законопроект будет внесен на рассмотрение парламента.