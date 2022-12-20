До графиков пока далеко: в Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

Состояние энергетической системы в Киеве практически не изменилось за последние сутки: мощность лишь на половину покрывает потребности города, и о возвращении к графикам речь пока не идет.

Об этом гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил в Facebook.

Во вторник отключался от электроснабжения почти весь город, или около 1,1 млн пользователей.

"На приближение к графику пока даже не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой надо запитать критическую инфраструктуру", - написал Коваленко.

В то же время, подчеркнул он, свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, а город в основном обеспечен водой и отоплением. Сейчас диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не имели света с утра понедельника.

Ситуация в Днепре относительно стабильная, город пытается максимально приблизиться к графикам. "Завтра надеюсь на хорошие новости", - добавил Коваленко.

"Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не пересмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения - сейчас самое время об этом позаботиться", - резюмировали в Yasno.

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Напоминаем:

Во вторник аварийные отключения электроэнергии применяются в 11 областях Украины, ситуация в энергосистеме остается сложной.





