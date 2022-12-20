На портале "Дія" появился раздел для ВПЛ и людей с инвалидностью

На портале "Дія" запустили специальный раздел "Дія. Безбарьерность" для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, чтобы распространить доступ граждан к государственным услугам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На портале в соответствующем разделе украинцы смогут получить информацию о том, как найти первую работу, получить пенсию, найти работу, когда вам за 60 лет, выехать за границу и тому подобное.

"Онлайн-услуги должны быть максимально доступными для всех украинцев. Именно поэтому поставили цель не только оцифровать 100% государственных услуг, но и обеспечивать равный доступ к технологиям", - отмечает Федоров.

Отмечается, что партнеры из Программы развития ООН в Украине проверили все услуги на портале Дія на доступность и соответствие международным стандартам. На основе этих результатов будет проведено масштабирование инклюзивных практик на все онлайн-услуги.