Xiaomi сократит до 10% работников из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в Китае.

Китайская корпорация Xiaomi начала увольнять работников в своем бизнесе смартфонов и интернет-услуг, присоединившись к длинному списку китайских технологических компаний, сокращающих рабочие места на фоне борьбы со вспышками COVID-19 в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании заявил, что оптимизация персонала повлияет на менее 10% от общего количества работников, а пострадавшие получили компенсацию в соответствии с местными нормами.

Отмечается, что на этой неделе китайские социальные медиа-платформы, в частности, Weibo, Xiaohongshu и Maimai, сообщили о сокращении рабочих мест. Также многие крупные технологические компании в Китае, включая Tencent Holdings и Alibaba Group, увольняли работников в последние месяцы, поскольку Китай погряз в длительной борьбе со вспышками коронавируса.

По данным South China Morning Post, по состоянию на 30 сентября в Xiaomi насчитывалось 35 314 сотрудников, из них более 32 000 в материковом Китае, и последний шаг может повлиять на тысячи работников, многие из которых только что присоединились к компании во время найма, начавшегося в декабре прошлого года.

В ноябре Xiaomi сообщила о падении дохода на 9,7% в третьем квартале из-за коронавирусных ограничений и смягчения потребительского спроса. Доход от смартфонов, составляющий примерно 60% от общего объема продаж, упал на 11% по сравнению с прошлым годом.